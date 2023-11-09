Вашингтон, 10 ноября, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности ООН соберутся на очередное заседание на тему палестино-израильского конфликта, сообщил 9 ноября журналистам офис представителя генерального секретаря всемирной организации.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Совещание по ситуации на Ближнем Востоке запланировано на 10 ноября в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Запад избирательно и цинично реагирует на проблемы обстрелов сектора Газа и городов Донбасса. По его словам, двойные стандарты уже являются аксиомой Запада, в этом смогли убедиться жители Газы и проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы.

9 ноября по запросу ОАЭ прошло заседание СБ ООН на тему гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В конце октября Совет Безопасности ООН собирался после ударов ЦАХАЛ по больнице в Газе. Совещание запрашивали представители России и ОАЭ.