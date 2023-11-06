Вашингтон, 7 ноября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН соберётся на очередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке 9 ноября, заявила журналистам постоянный представитель Объединённых Арабских Эмиратов при всемирной организации Лана Заки Нусейба.

Hu Totya Зал Совета Безопасности

«В четверг пройдёт заседание Совбеза ООН», — сказала она.

Нусейба также сказала, что в рамках председательства Китая представители ОАЭ намерены запрашивать регулярные официальные и неофициальные заседания с тем, чтобы держать в фокусе внимания гуманитарную катастрофу, которая разворачивается в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября по запросу представителей ОАЭ состоялось заседание СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа. Ранее после ударов ЦАХАЛ по больнице в Газе совещание запрашивали представители России, а также ОАЭ.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по защите Палестины заявил, что СБ ООН не имеет права предоставить Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа. Он отметил, что США поставили перед собой задачу заставить Совбез легитимизировать деятельность израильской армии в палестинском анклаве. Таким же образом Запад действовал в вопросе создания бесполётной зоны над Ливией в 2011 году, которая после введения соответствующего режима подверглась внешней агрессии, напомнил Небензя.

Он подчеркнул, что Россия осуждает убийство израильских мирных граждан и иностранцев, которые прибыли в Израиль. Вместе с тем Москва не может игнорировать вопиющие нарушения международного гуманитарного права, которые совершаются израильской армией в секторе Газа.