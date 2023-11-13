Москва, 13 ноября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Молельные помещения для мусульман и клубы единоборств, которые создаются в жилых домах и привлекают массовые скопления мигрантов, нужно проверять органам внутренних дел на предмет законности, а также возможных очагов экстремизма. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал юрист и правозащитник Владимир Новицкий.

Кирилл Зыков/РИА Новости

В последнее время в некоторых городах России, преимущественно в Москве и населённых пунктах Подмосковья, стали появляться молельные комнаты для мусульман прямо в жилых домах. Причём, есть примеры, когда молельные дома регистрируют как культурные центры. Такие «молельни» привлекают большое количество мигрантов и вызывают возмущение местных жителей. К властям уже обращались с просьбой проверить сообщества, поскольку нельзя исключать, что среди посетителей так называемых молебен могут быть и представители экстремистских радикальных взглядов. Также местных жителей беспокоят и клубы единоборств, которые они воспринимают как очаг радикального ислама.

Так, например, в подвальном помещении одного из многоквартирных домов Балашихи жители обнаружили незаконную мечеть и крайне обеспокоились из-за её посетителей. Как рассказали жители микрорайона Павлино журналистам, их настораживает внешний вид неизвестных и их поведение. Они подозревают, что это не обычные верующие мусульмане, а радикально настроенные исламисты.

Жители уже полтора года жалуются, что из подвала, где возникла незаконная молельня доносятся крики, шум, а летом в местном лесу даже резали барана. Хотя имеет ли связь последний инцидент с постояльцами подвального помещения — жители не уверены.

Законность организации молельного дома в Павлино в настоящее время проверяет Следственный комитет России, пишет МК.ru.

По словам Владимира Новицкого, в действующем российском законодательстве есть свои тонкости при организации религиозных учреждений. Он отметил, что нормативного документа, который запрещал бы организовывать место культа в жилых домах, нет. И религиозные обряды и церемонии можно проводить в местах, которые принадлежат религиозной организации. Однако помещение для этого должно быть зарегистрировано по форме и иметь юридический статус религиозного.

При этом организаторы молельных комнат нашли лазейку в законодательстве и фиксируют некоторые свои помещения как культурные центры, что гораздо проще зарегистрировать в жилом многоквартирном доме.

«Если этот культурный центр, под которым понимается молельное помещение, одновременно используется для осуществления каких-то культовых действий, и они входят в программу этого культурного центра — поскольку религия является составляющей частью культуры, то это один вариант. Но там не могут проводиться только религиозные мероприятия, они могут быть составляющей. Но если это помещение используется только как культовое, то тогда оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке — именно как культовое, как церкви или мечети», — поделился Новицкий.

Поэтому, по его словам, если помещение используется только как молельное, то наблюдается юридическое нарушение российского законодательства о культах и культовых сооружениях. Организатора могут привлечь к ответственности и расторгнуть с ним договор аренды. Та же ситуация с клубами единоборств, в которых мигрантов, порой, не меньше, а боевая направленность деятельности вызывает вопросы о мирных взглядах посетителей. Новицкий объяснил, что единственное ограничение для организации клуба единоборств подразумевает необходимость иметь лицензию или аккредитацию, если того требует спортивное направление. Но это, как правило, редкость. При этом, юрист подчеркнул, что каждый гражданин вправе обратиться в органы внутренних дел, прокуратуру или следственный комитет России с просьбой проверить учреждение на тот же экстремизм, если есть подозрения и факты, которые указывают на нарушение организацией российских законов.

К более серьёзным мерам призывает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, необходимо проводить масштабные серьёзные проверки всех подобных заведений, где массово собираются мигранты из ближнего зарубежья.

«Поскольку они являются закрытыми и на самом деле формируются по этническому признаку, это приводит к тому, что они являются источниками распространения религиозного радикализма. Мы же выступаем не против ислама, а именно против радикализма. Ведь у многих их них нет даже ничего общего с исламом, когда упоминают в своих речах имя Всевышнего и тут же матерятся. Ну какие же это правоверные мусульмане? Они используют так называемые молебные дома, чтобы там собираться, и используют дырки в нашем законодательстве», — поделился Кабанов.

По его мнению, надо давать оценку каждому такому учреждению. Проводить проверки и закрывать их, если выявляются радикально настроенные исламисты. Кабанов отметил, что речи о недостатке мечетей в России не идёт. Радикалам зачастую нужны именно такие небольшие отдельные помещения, чтобы продвигать там экстремистские идеи.

В свою очередь Новицкий посоветовал местным жителям, в домах которых находятся подобные организации, попробовать подать иски с жалобой на шум. А когда такие помещения находятся на первых этажах многоквартирных домов, то вероятность рассмотрения иска повышается.

«Сейчас российское законодательство достаточно много установило правил, связанных с нарушением тишины, когда жильцы страдают от шума в определённое время, а потому подобные иски могут иметь неплохую перспективу. Но просто из-за неприятия массового скопления мигрантов в этом месте жаловаться нельзя. Это будет нарушать и права человека с той стороны на свободу вероисповедания. А молиться верующий имеет право где угодно, лишь бы это не нарушало права других лиц», — отметил Новицкий.

Также он добавил, что организаторам учреждений, которые рассчитаны на мигрантов и мусульман, стоит заранее знакомиться с жителями домов и представителями управляющей компании с точки зрения прав человека и моральных принципов. Новицкий порекомендовал, чтобы не вызывать вопросы и подозрения, лучше советоваться и договариваться с теми, кто будет соседями помещения и организации. Но также важно сохранять их целевое назначение — например, жилое или хозяйственное.

В середине сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за молельни, организованной мигрантами в московской многоэтажке. Мигранты организовали в одной из московских многоэтажек молельный дом, который функционирует уже три года. При этом они блокируют соседнюю парковку и проход местных жителей во двор.

Российские власти должны надёжно контролировать ситуацию с мигрантами, в том числе выявлять нелегалов и правонарушителей, заявил 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по миграционной политике. Он отметил, что совершаемые мигрантами правонарушения, как правило, вызывают широкий общественный резонанс.