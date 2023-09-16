Москва, 16 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за молельни, организованной мигрантами в московской многоэтажке. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что мигранты организовали в одной из московских многоэтажек молельный дом, который функционирует уже три года. При этом они блокируют соседнюю парковку и проход местных жителей во двор.

В ведомстве добавили, что из-за этого жильцы дома вынуждены жить в притеснениях, а женщины опасаются выходить из своих квартир.

Столичное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА Регнум, Бастрыкин сообщил, что в 2022 году в пять раз выросло количество уголовных дел в отношении мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. Он уточнил, что в прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, это в пять раз больше, чем в 2021 году.

Бастрыкин отметил, что миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны. По его словам, приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп, а также предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности.