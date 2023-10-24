Москва, 24 октября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Российские власти должны надёжно контролировать ситуацию с мигрантами, в том числе выявлять нелегалов и правонарушителей, заявил 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по миграционной политике.

Андрей Стенин/РИА Новости

Совершаемые мигрантами правонарушения, как правило, вызывают широкий общественный резонанс, отметил Мишустин.

«Важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа. Эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Мишустин также заявил о предстоящем переводе ряда услуг и инструментов в этой сфере в онлайн-формат. Миграционный поток в Россию является значительным, вопросам безопасности необходимо уделять особое внимание, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года в МВД РФ предложили упразднить действующий в сфере надзора за пребыванием в стране иностранцев государственный контроль и ввести вместо него новый институт административного контроля.

В июне 2023 года в ФСБ сообщили, что сотрудники службы совместно с работниками МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России. В рамках возбуждённого уголовного дела были задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники — шесть граждан России.

В октябре 2023 года группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Авторы инициативы предложили запретить мигрантам работать «в чувствительных социальных сферах», где «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы». Предложение вряд ли будет поддержано в Госдуме, потому что неквалифицированных иностранных специалистов в такие чувствительные сферы не берут и сейчас, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.