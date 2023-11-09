Лондон, 9 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Великобритании выяснили, что химикаты, содержащиеся в средстве от клопов, стали причиной гибели британской пары в египетском отеле летом 2018 года. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Ahmed Gomaa

В публикации говорится, что 69-летнему Джону Куперу и его 63-летней жене Сьюзан стало плохо во время пребывания в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel в египетской Хургаде летом 2018 года. Их сильно тошнило, а на следующее утро пара скончалась. В предварительном экспертном заключении было сделано предположение, что причиной смерти может стать воздействие «инфекционного биологического агента или токсичных химикатов».

Издание отмечает, что в один из дней пребывания пары работники отеля вытравливали клопов с помощью канистры в соседнем помещении.

В материале также говорится, что суд, заслушав свидетелей, пришёл к выводу, что туристы погибли из-за воздействия токсинов и пестицидов в средстве против клопов. Слушания в британском суде продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство образования Франции приняло решение о закрытии пяти школ из-за нашествия клопов.

Из-за кровососущих насекомых были закрыты пять школ в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара, где обучаются в совокупности около 1,5 тысячи школьников. При этом уточняется, что клопы были обнаружены и в других образовательных учреждениях. Активное распространение постельных клопов наблюдается во Франции уже несколько месяцев. Вредителей обнаруживают не только в домах, но и в библиотеках, больницах, кинотеатрах, а также в общественном транспорте.

Позже разведывательные службы Франции обвинили российские СМИ в том, что они якобы способствовали «психозу» граждан республики из-за нашествия насекомых. Отмечалось, что французские власти даже провели межминистерское совещание на фоне роста количества сообщений о появлении клопов в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях, которые вызвали, по сообщениям СМИ, «психоз» у граждан.

Ранее в Казахстане в больницу из-за отравления в школе попали 35 человек, большинство из которых дети. Инцидент произошёл в Байзакском районе области. Отмечается, что всего в приёмное отделение центральной районной больницы обратились 48 человек, из них 35 госпитализировали, среди которых двое взрослых.

В больницу в основном госпитализировали школьников в возрасте 7–10 лет. Предварительно, все пострадавшие отравились в школьной столовой во время обеда, уточнила пресс-служба ведомства.