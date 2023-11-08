Астана, 8 ноября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. После отравления в одной из школьных столовых Казахстана в больницу госпитализировали не менее 35 человек, большинство из них дети, сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области республики.

Andshel Школьная столовая

Инцидент произошёл в Байзакском районе области. Отмечается, что всего в приёмное отделение центральной районной больницы обратились 48 человек, из них 35 госпитализировали, среди которых двое взрослых.

В больницу в основном госпитализировали школьников в возрасте 7–10 лет. Предварительно, все пострадавшие отравились в школьной столовой во время обеда, уточнила пресс-служба ведомства.

Состояние всех пациентов с диагнозом острого пищевого отравления врачи назвали умеренно стабильным.

В республике организовано 16 мобильных групп, проведено 205 подворовых обходов. В районе, где произошло массовое отравление, проверено состояние и здоровье всех школьников, за детьми установлено наблюдение, заверили в управлении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля 2022 года в столовой Кустанайской области Казахстана отравились более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа. Десять человек госпитализировали.

12 апреля в Алма-Атинской области также с пищевым отравлением госпитализировали четырёх студенток медицинского колледжа.

В начале марта 2023 года в одной из школ саратовского города Балакова выявили признаки отравления у более чем 20 учеников. Троих школьников госпитализировали. В учебном заведении ввели карантин.