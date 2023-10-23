Париж, 23 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Разведывательные службы Франции обвинили российские СМИ в том, что они якобы способствовали «психозу» граждан республики из-за нашествия клопов, сообщает радиостанция RMC.

Sina Schuldt/Global Look Press

«Службы французской разведки очень серьёзно рассматривают гипотезу, согласно которой Россия могла сыграть роль в беспокойстве французов по поводу постельных клопов», — сообщает радиостанция.

Отмечается, что французские власти даже провели межминистерское совещание на фоне роста количества сообщений о появлении клопов в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях, которые вызвали, по сообщениям СМИ, «психоз» у граждан.

По утверждению радиостанции, ряд публикаций в российских СМИ были якобы недостоверными и основывались на искаженных или несуществующих материалах средств массовой информации Франции. Так, сообщалось, что из-за ограничительных мер против России не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых.

При этом, передаёт радиостанция, Россия не виновата в нашествии клопов на Францию, а более 20 лет в республике наблюдается регулярный рост числа этих вредителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство образования Франции приняло решение о закрытии пяти школ из-за нашествия клопов.

Из-за нашествия кровососущих насекомых были закрыты пять школ в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара, где обучаются в совокупности около 1,5 тысячи школьников. При этом уточняется, что клопы были обнаружены и в других образовательных учреждениях. Активное распространение постельных клопов наблюдается во Франции уже несколько месяцев. Вредителей обнаруживают не только в домах, но и в библиотеках, больницах, кинотеатрах, а также в общественном транспорте.