Москва, 9 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Учёные Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) предложили стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок. Соответствующее исследование опубликовал журнал Land.

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Специалисты отметили, что существует множество заброшенных торфоразработок, почвенно-экологическое состояние которых почти не исследовано, что создает реальную угрозу торфяных пожаров, которые сложно остановить, также существует риск многократного увеличения выбросов углекислого газа.

Отмечается, что на долю возникших на осушённых болотах территорий приходятся 5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе в результате пожаров.

Учёные университета на карбоновом полигоне «Росянка» в Калининградской области изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, который является сухопутной площадкой карбонового полигона. Они спрогнозировали, как смогут функционировать и развиваться его разные участки в случае внедрения на нём технологии по связыванию парниковых газов, а конкретно — технологии вторичного заболачивания (экологической реабилитации болотной экосистемы).

Как передавало ИА Регнум, британские учёные забили тревогу из-за климатического кризиса на Земле. По их данным, если не сократить выбросы парниковых газов, то мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году.

Специалисты из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование в журнале Nature Climate Change (NCC). Учёные пришли к выводу, что к концу этого десятилетия планета пройдёт безопасный порог глобальных температур в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до промышленной революции. По прогнозу авторов работы, через 20 лет температура поднимется на 2 градуса, если не последуют какие-либо меры.

Также сообщается, что «углеродный бюджет» — количество углекислого газа, которое не принесёт атмосфере Земли серьёзных последствий — равен 250 млрд тонн углекислого газа, но в атмосферу Земли ежегодно его выбрасывается около 40 млрд тонн.

Президент России Владимир Путин 26 октября подписал указ об утверждении в стране новой Климатической доктрины. Согласно ей, Россия своей долгосрочной целью в климатической политике ставит достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. В документе подчеркнули необходимость участия всех стран в долгосрочном решении этой проблемы.

Ключевая цель доктрины — достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее шестого десятилетия XXI века.

Ранее российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на Алтайском экономическом форуме «Нить природы» отмечал, что абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшились.

По его словам, растёт концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов, растёт площадь пустынь, продолжается химическое отравление почв.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на климатическом саммите заявлял, что «человечество открыло врата ада» из-за проблем изменения климата. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями и выразил мнение, что мир ждёт опасная нестабильность из-за глобального потепления.