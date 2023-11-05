Лондон, 5 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Британские учёные забили тревогу из-за климатического кризиса на Земле. По их данным, если не сократить выбросы парниковых газов, то мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году.

Иван Шилов ИА Регнум

Специалисты из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование в журнале Nature Climate Change (NCC). Учёные пришли к выводу, что к концу этого десятилетия планета пройдёт безопасный порог глобальных температур в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до промышленной революции. По прогнозу авторов работы, через 20 лет температура поднимется на 2 градуса, если не последуют какие-либо меры.

Также сообщается, что «углеродный бюджет» — количество углекислого газа, которое не принесёт атмосфере Земли серьёзных последствий — равен 250 млрд тонн углекислого газа, но в атмосферу Земли ежегодно его выбрасывается около 40 млрд тонн.

Исследователи добавили, что немного улучшить ситуацию с изменением климата Земли может увеличение роста растительности. Но в то же время таяние ледников и изменения в циркуляции океанов усиливают эти изменения. Учёные подчеркнули, что необходимо принять срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов и приспособлению к изменению климата.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 октября подписал указ об утверждении в стране новой Климатической доктрины. Согласно ей, Россия своей долгосрочной целью в климатической политике ставит достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. В документе подчеркнули необходимость участия всех стран в долгосрочном решении этой проблемы.

Ключевая цель доктрины — достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее шестого десятилетия XXI века.