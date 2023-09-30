Барнаул, 30 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшились, заявил 30 сентября российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на Алтайском экономическом форуме «Нить природы».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, все глобальные показатели в сфере экологии говорят о негативной тенденции: растёт концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов, растёт площадь пустынь, продолжается химическое отравление почв.

В качестве исключения он назвал только состояние озонового слоя. По его словам, характеристики озонового слоя улучшаются после принятия Монреальского протокола и реализации всех обязательств, установленных в документе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на климатическом саммите заявил, что «человечество открыло врата ада» из-за проблем изменения климата. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями и выразил мнение, что мир ждёт опасная нестабильность из-за глобального потепления.

В беседе с ИА Регнум доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, эколог Татьяна Ледащева высказала мнение, что когда западные политики сводят все существующие экологические проблемы к изменению климата, вызванного парниковыми газами, то лукавят, потому что климатическая повестка стала удобным способом добиваться политических и экономических целей.

Летом прошлого года Гутерриш заявил, что человечество непростительно слабо борется с изменением климата. Он назвал отношение мирового сообщества к проблеме коллективным суицидом и призвал к революции в возобновляемой энергетике.