Москва, 26 октября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации», сообщила 26 октября пресс-служба Кремля на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

Одновременно с этим распоряжение главы государства от 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины утратило силу.

В указе отмечается, что ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Также подчеркивается, что в целом долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств и Россия задействована в выработке коллективных мер.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на Алтайском экономическом форуме «Нить природы» отмечал, что абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшились.

По его словам, растёт концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов, растёт площадь пустынь, продолжается химическое отравление почв.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении на климатическом саммите заявлял, что «человечество открыло врата ада» из-за проблем изменения климата. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями и выразил мнение, что мир ждёт опасная нестабильность из-за глобального потепления.