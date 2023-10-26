Москва, 26 октября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Ключевой целью климатической политики России является выход на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом говорится в новой климатической доктрине РФ.

Игорь Подгорный/РИА Новости

«Ключевой долгосрочной целью климатической политики является достижение с учётом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития не позднее 2060 года баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением», — сказано в документе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». Одновременно с этим распоряжение главы государства от 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины утратило силу.

В доктрине подчёркивается, что в целом долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств и Россия задействована в выработке коллективных мер.