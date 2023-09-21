Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. О ждущем мир аде из-за проблем изменения климата заявил 21 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил канал ABC News.

Lev Radin/Global Look Press Генсек ООН Антониу Гутерриш

«Человечество открыло врата ада», — сказал Гутерриш с трибуны ООН.

Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями и выразил мнение, что человечество идёт к опасной нестабильности из-за глобального потепления.

«Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — заявил Гутерриш.

Он добавил, что мировые лидеры должны предложить новые меры по решению климатической проблемы и взять обязательства по снижению выбросов. По его мнению, мир в опасности из-за тех, кто «зарабатывает миллиарды на ископаемом топливе».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук Вэй Кэ выразил мнение, согласно которому в этом году экстремальное повышение температур в мире вызвано глобальным потеплением.

Летом прошлого года Гутерриш заявил, что человечество непростительно слабо борется с изменением климата. Он назвал отношение мирового сообщества к проблеме коллективным суицидом и призвал к революции в возобновляемой энергетике.