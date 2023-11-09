Анкара, 9 ноября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Международную встречу по вопросу обострившегося палестино-израильского конфликта планируется провести в Стамбуле 15 ноября. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Стамбуле 15 ноября состоится международная встреча по Газе», — рассказал турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что турецкое руководство продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Перед этим Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис. В самой же Турции перед этим состоялся масштабный митинг в поддержку жителей Палестины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Турция сообщила, что они изучают возможности обращения в Международный уголовный суд (МУС) для инициирования процесса об объявлении Израиля военным преступником за действия в Газе.