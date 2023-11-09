Анкара, 9 ноября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Турция изучает возможности обращения в Международный уголовный суд (МУС) для инициирования процесса об объявлении Израиля военным преступником за преступления, которое совершило это государство в секторе Газа. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Israel Defense Forces/Global Look Press

По информации издания, вопрос обращения Турции в МУС был рассмотрен на прошедшем 7 ноября заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

На этом заседании рассматривались инициативы Турции по урегулированию конфликта израильско-палестинского конфликта, которые планируется обсудить на предстоящем 12 ноября саммите Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).

На заседании Эрдоган, слова которого приводит издание, отметил, что, если на саммите Организации исламского сотрудничества «не будет достигнуто ожидаемого результата, следует провести более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе». Газета не уточнила, о каких инициативах Турции может идти речь.

КАк передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис. В Турции состоялся митинг в поддержку жителей Палестины.