Вашингтон, 9 ноября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ в окопах с помощью FPV-беспилотников, не неся при этом никаких потерь, говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса.

Павел Лисицын/РИА Новости

На сегодняшний день, отмечает он, начинённые взрывчаткой беспилотники являются одним из самых важных видов оружия на фронте.

«Во время недавнего нападения пехоты на украинский траншейный комплекс на границе между Запорожской и Донецкой областями на юге Украины российская команда запустила восемь взрывоопасных дронов с видом от первого лица по украинскому отряду, в конечном итоге убив семерых и вынудив шестерых выживших отступить», — пишет журналист.

По его словам, несмотря на то, что ВСУ развёртывают всё новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта, они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал 6 ноября, что четверо российских штурмовиков выбили с позиций 13 украинских солдат под Приютным в Запорожской области и уничтожили семь из них. Успех этой операции, отмечалось в публикации, был достигнут благодаря точечным ударам нескольких FPV-дронов, которые уничтожили пулемётчика и ещё шестерых украинских солдат в окопах, остальные в панике убежали. Позиция была взята без потерь, подчёркивалось в материале.

Военкор RT Валентин Горшенин, в свою очередь, заявлял, что российские военные на угледарском направлении ликвидировали с помощью FPV-дрона расчёт автоматического гранатомёта украинской армии.

Кроме того, обозревателя Forbes ранее писал, что рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков киевской армии. Экс пояснял, что удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танков. По его данным, за четыре месяца тяжёлых боев украинцы потеряли семь Leopard 2a4, три Leopard 2a6 и один Challenger 2. Одиннадцать западных танков из примерно 150, которые поставили Киеву союзники.