Москва, 5 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Российские военные на угледарском направлении ликвидировали с помощью FPV-дрона расчёт автоматического гранатомета украинской армии, сообщил военкор RT Валентин Горшенин.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Подразделение российского спецназа уничтожает расчёт автоматического гранатомёта ВСУ FPV-дроном», — сообщил военный корреспондент.

Сначала FPV-дрон приблизился к позиции ВСУ, после чего прогремел взрыв.

Как 4 ноября передавало ИА Регнум, российские военные раскрыли и уничтожили расположение украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на донецком направлении. Бойцы раскрыли пункт корректировки дронов-камикадзе ВСУ, а затем ликвидировали пункт танковым огнём с закрытой огневой позиции.

Российские военные с помощью FPV-дрона 28 августа ликвидировали украинский блиндаж в районе города Соледара в ДНР. Разведка 200-й бригады российской армии обнаружила блиндаж, который находился рядом с наблюдательным пунктом ВСУ.