Мелитополь, 6 ноября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Четверо российских штурмовиков выбили с позиций 13 украинских солдат под Приютным в Запорожской области и уничтожили семь из них, сообщил 6 ноября Telegram-канал «Военный осведомитель».

Иван Шилов ИА Регнум

Успех этой операции, отмечает канал, был достигнут благодаря точечным ударам нескольких FPV-дронов, которые уничтожили пулемётчика и ещё шестерых украинских солдат в окопах, остальные в панике убежали.

«Позиция была взята без потерь», — подчёркивается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября военкор RT Валентин Горшенин сообщил, что российские военные на угледарском направлении ликвидировали с помощью FPV-дрона расчёт автоматического гранатомёта украинской армии.

Министерство обороны России 2 ноября показало видео уничтожения FPV-дроном немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. В российском военном ведомстве отметили, что танк был ликвидирован при попытке атаковать позиции российских подразделений.

Днём ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ударами FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-64М «Булат» у Спорного в ДНР. После удара первого беспилотника танк загорелся и его добил второй дрон.