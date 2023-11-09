Москва, 9 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Восток» на южнодонецком направлении дроном-камикадзе «Ланцет» ликвидировали польскую гаубицу Krab киевских боевиков. Об успешной атаке рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что, кроме самоходной установки Krab, в контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять миномётных расчётов.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже Курской области, сообщил 9 ноября глава региона Роман Старовойт.

Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны сапёры.

Курская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. За ночь 18 октября силы ПВО сбили в общей сложности 28 украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Чёрного моря.