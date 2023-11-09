Курск, 9 ноября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже Курской области, сообщил 9 ноября глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы.

Как передавало ИА Регнум, Курская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 18 октября Минобороны России обнародовало информацию о том, что за ночь 18 октября силы ПВО сбили в общей сложности 28 украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря.

Старовойт проинформировал, что в его регионе было сбито шесть БПЛА и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ещё четыре беспилотника ВСУ.