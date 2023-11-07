Вашингтон, 7 ноября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. В Вашингтоне заявили, что решения главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся проведения выборов президента страны, соответствуют конституции Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было ещё на этот счёт», — заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель имея ввиду слова Зеленского о том, что сейчас Украине не до выборов.

Дипломат также сказал, что демократия должна «оставаться прочной в военное время».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил, что сейчас время не для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что, в случае проведения выборов в период боевых действий, Украина столкнётся с беспрецедентными проблемами.