Киев, 7 ноября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сейчас время не для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский в своём Telegram-канале призвал не качать тему выборов. По его мнению, надо сосредоточиться на вопросах обороны.

Глава киевского режима считает, что на Украине есть «структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

«Сейчас выборы не ко времени. Должны прекратиться волны, которые раскалывают общество политически», — добавил Зеленский и призвал сосредоточиться на вопросах обороны, а структурам посоветовал не тратить энергию и силы на что-либо другое.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский не отказался от варианта с проведением в стране президентских выборов. Министр отметил, что глава государства рассматривает возможности голосования весной 2024 года.

При этом Кулеба добавил, что в случае проведения выборов в период боевых действий Украина столкнётся с беспрецедентными проблемами.

Зеленский поручил своему штабу начать подготовку к проведению на Украине весной 2024 года президентских выборов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре, президентские — весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя.