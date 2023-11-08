Брюссель, 8 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Об этом 8 ноября сообщается в аккаунте ЕК в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы приняли наш пакет мер по расширению на 2023 год, рекомендующий начать переговоры с Украиной и Молдавией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Кроме того, в декабре на саммите ЕС будет обсуждаться рекомендация Еврокомиссии о переговорах с Украиной и Молдавией об их приёме, дискуссии могут начаться в конце марта 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия утвердит текст рекомендации начать формальные переговоры с Украиной об условиях вхождения в состав Евросоюза. ЕК должна дать рекомендацию странам — членам ЕС начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ.

В октябре агентство Reuters написало, что на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. До этого Еврокомиссия даст оценку усилиям Украины на пути к членству в Евросоюзе. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию.