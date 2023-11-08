Брюссель, 8 ноября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз с выполнением девяти условий, следует из обнародованных 8 ноября рекомендаций ЕК.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

«Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», — говорится в документе.

Так, в перечень условий из девяти пунктов попало, в том числе, «повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС».

Таким образом, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз, несмотря на то, что ей так и не удалось выполнить все требования, поставленные в 2022 году самой же ЕК для предоставления такого статуса.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что правительство страны подало официальную заявку на вступление в Европейский союз. Государственный деятель добавил, что прилагает усилия, «направленные на объединение в единой европейской семье».

По словам Гарибашвили, принятие Евросоюзом в очередной раз отрицательного решения по статусу Грузии в качестве кандидата на вступление в ЕС станет большой ошибкой. Гарибашвили добавил, что Евросоюз обязан до конца года предоставить Грузии «заслуженный» статус кандидата в члены ЕС, который Украина и Молдавия получили летом прошлого года.