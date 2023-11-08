Москва, 8 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В России начали разрабатывать новый разведывательно-ударный комплекс. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и в оборонном-промышленном комплексе.

РИА Новости/Станислав Красильников

Отмечается, что в основе нового комплекса лежит летательный аппарат, который способен выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере.

Согласно данным источников, этот летательный аппарат будет обладать модульной конфигурацией, на его борт можно будет установить радиотехническую, радиолокационную либо оптико-электронную системы разведки. Он будет способен в режиме реального времени обнаруживать цели как на поле боя, так и в оперативном тылу, а также выдавать целеуказания носителям артиллерии, высокоточного оружия, авиации и кораблям Военно-морского флота России, добавили собеседники.

Ожидается, что в состав оборудования нового разведывательно-ударного комплекса войдут подвесные разведывательные контейнеры, которые были созданы в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», сообщили источники.

Военный эксперт Дмитрий Корнев, слова которого привела газета, обратил внимание на то, что в современных вооружённых конфликтах важно до минимума сократить время от обнаружения до уничтожения цели. Он также высказал мнение о том, что летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума заявил, что оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность государств в ближайшей исторической перспективе, и руководство России это понимает и работает над этим.

Российский лидер пояснил, что оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых либо ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят радиочастотное, лазерное, инфразвуковое и другие.

В России создали новые аэрозольные боеприпасы, которые способны скрывать военную технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать.

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который предназначен для штурмовых групп. Новинка сможет осуществлять подвоз боеприпасов, вести транспортировку грузов и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.