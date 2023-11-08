Москва, 8 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Китай уважает Россию за её способность противостоять санкционному режиму, развязанному западными странами. Об этом заявил зампред Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Кадр из видео

«Китай уважает Россию за её способность противостоять санкционному давлению и связанным с этим трудностями», — заявил китайский зампред.

По словам Чжан Юся, Россия упорно стоит перед санкциями Запада, и никакие трудности не смогут «согнуть страну».

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На этой встрече присутствовал и министр обороны России Сергей Шойгу. Министр назвал отношения между Россией и Китаем образцом стратегического взаимодействия. Шойгу также предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Пекине заявил, что Китай готов вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы в сфере безопасности.

В Китае также намерены вместе с Россией поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. Чжан Юся отметил, что двустороннее военное сотрудничество даёт плодотворные результаты и обладает большим потенциалом.