Москва, 8 ноября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Китаем являются образцом стратегического взаимодействия, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении», — заявил Шойгу.

Министр обороны РФ предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Пекине заявил, что Китай готов вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы в сфере безопасности.

В Китае также намерены вместе с Россией поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. Чжан Юся отметил, что двустороннее военное сотрудничество даёт плодотворные результаты и обладает большим потенциалом.