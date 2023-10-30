Пекин, 30 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Китай готов вместе с Россией реагировать на угрозы и вызовы в сфере безопасности, заявил 30 октября замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Пекине.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Китай готов вместе с Россией активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности», — заявил заместитель председателя ЦВС КНР.

В Китае также заявили, что будут вместе с Россией поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. Чжан Юся отметил, что двусторонне военное сотрудничество даёт плодотворные результаты и обладает большим потенциалом.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу утром 30 октября прилетел в Пекин для участия в 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности. Форум организовали Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований. В Пекине собрались представители высшего руководства, министры обороны, эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.

Выступая на форуме, Шойгу заявил, что Запад использует Украину как расходный материал, таран для нанесения России стратегического поражения. При этом Шойгу добавил, что, подчинив себе страны западного лагеря, США пытаются любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование.

Шойгу также сообщил, что за всё время контрнаступления с 4 июня ВСУ лишились более 90 тысяч единиц личного состава. Глава ведомства добавил, что военные продолжают уверенно выполнять поставленные цели и задачи, обеспечивая безопасность мирных жителей.