Москва, 8 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Официальное название Роспотребнадзора, громоздкое и несовременное, пора заменить. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 8 ноября по итогам правительственного часа с участием руководителя ведомства Анны Поповой.

Дарья Драй ИА REGNUM

По словам Матвиенко, название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сложно выговорить «даже сенаторам». Никто не именует ведомство полностью, поэтому пора его название осовременить и сделать короче.

«Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное», — отметила председатель Совфеда.

Она добавила, что прежде к службе были претензии из-за огромного объёма документов и требований, но теперь она реагирует «очень оперативно и адекватно».

Матвиенко напомнила, что Россия была в числе стран, которые преодолели эпидемию COVID-19 с наименьшими издержками, и в этом огромная заслуга Роспотребнадзора и руководителя службы Анны Поповой.

Как сообщало ИА Регнум, Попова в ходе правительственного часа заявила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не является необходимой. Она пояснила, что сегодняшний день коронавирус не угрожает жизни и здоровью граждан. В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола», но эта разновидность инфекции не вызывает тяжёлое течение болезни, сообщила глава Роспотребнадзора.