Москва, 8 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В России было выявлено десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом «Пирола», — сказала глава надзорной службы.

По словам Поповой, первые случаи заражения вариантом «Пирола» зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве и являются завозными, прежде всего из Турции и Германии.

Чиновница также отметила, что новый вариант не вызывает тяжёлое течение болезни, однако в первые дни заражения заболевание может сопровождаться температурой до 38 градусов.

Попова также заявила, что не считает вакцинацию от коронавируса необходимой в этом сезоне, подчеркнув, что прививаться нужно тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья, на сегодняшний день таких рисков от коронавируса нет.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в случае, если произойдут какие-либо изменения в заболеваемости ковидом, все платформы готовы к тому, чтобы делать вакцину и предлагать прививаться.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты Роспотребнадзора предупредили, что новый штамм коронавируса «Пирола» заразнее своего предшественника «Омикрона». Специалисты напомнили, что современные штаммы коронавируса очень отличаются от его изначального варианта, и посоветовали не пренебрегать вакцинацией.

Минздрав поручил регионам готовиться к масочному режиму в медучреждениях. Им надлежит собрать необходимый запас медикаментов, спланировать маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной служб.