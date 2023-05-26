Москва, 26 мая, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, науськивая европейских сателлитов на Россию, придерживаются мнения, что им всё сойдёт с рук. Об этом 26 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Пока Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на РФ, считая, что им всё сойдёт с рук», — сказал дипломат.

По мнению Лаврова, власти Штатов заблуждаются, считая, что их «самосохранение» при угрозе начала третьей мировой войны обеспечено Атлантическим океаном.

Ранее глава российского внешеполитического ведомства заявил, что РФ вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом. Он подчеркнул, что российская сторона не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она проистекает с той стороны баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что американский лидер Джо Байден недостаточно усердно действует, чтобы предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня.

В мае советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты при оказании военной помощи Украине пытаются не допустить, чтобы эскалация напряжённости переросла в начало третьей мировой войны.