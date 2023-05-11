Москва, 20 мая, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Россия вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом. Об этом 20 мая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она проистекает с той стороны баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других.

«Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну», ― подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Запад де-факто объявил войну России. Он напомнил, что в Германии и Великобритании официальные лица прямо говорят, что воюют с Россией, а представитель администрации США выразил надежду, что их оружие поможет отвоевать Крым.

Лавров ранее заявил, что западные страны объявили настоящую гибридную войну России, «тотальную войну». Глава МИД напомнил, что этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Россией ― разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и да Россию в целом.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что России объявили экономическую войну, однако при осуществлении контрсанкционной работы необходимо оставаться в рамках правового поля.