Токио, 8 ноября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) в ходе сессии по Украине снова заявили о своём единстве по оказанию санкционного давления на Россию. Обсуждение прошло в рамках двухдневной министерской встречи в Токио, сообщила пресс-служба японского МИД.

Сергей Корсун ИА REGNUM Лидеры стран G-7 наблюдают за иллюзиями Украины.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств G7 сошлись на том, чтобы продолжать оказывать решительную поддержку Украине даже в текущей международной ситуации. Страны «Большой семёрки» повысят усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению одновременно в государственном и частном секторах. Остаётся необходимость всеобщего продвижения процесса «мирной формулы» с международными партнёрами, говорится в пресс-релизе МИД Японии.

Сессия по украинской тематике длилась 80 минут с участием глав МИД G7 и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Министры были едины в своём чётком послании международному сообществу о том, что их приверженность поддержке Украины не угаснет, говорится в документе.

Также глава японского МИД Ёко Камикава поделилась с коллегами информацией о предпринимаемых Токио мерах по восстановлению Украины, в том числе предоставлении финансовой помощи и поставках двух автотрансформаторов.

Как сообщало ИА Регнум, принятое Западом ограничение экспорта российской нефти не навредило России. Несмотря на незначительный успех в начале введения санкционного режима, Россия быстро адаптировалась к ситуации и наладила торговлю со странами, которые не поддерживают ограничения, отметили в американском издании Foreign Policy.

По информации Financial Times, более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года подали в правительство Великобритании данные о нарушении антироссийских санкций. При этом отмечается, что власти не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки.

В большинстве случаев причиной нарушения санкций могла быть непрозрачная структура владения связанными с Россией компаниями. За нарушение санкционного режима грозит уголовное наказание или штрафы, но провинившийся может отделаться предупреждением.