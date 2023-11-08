Вашингтон, 8 ноября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. В планы Вашингтона никогда не входил диалог с Россией по коллективной безопасности, также в США открыто обходили групповые ограничения Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«США уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев», — привели комментарий Антонова в российский дипмиссии.

Даже формальное сохранение участия России в Договоре неприемлемо с точки зрения её национальных интересов, добавил посол.

По словам дипломата, Москва своим решением о выходе чётко сигнализировала, что попытки выстроить военную безопасность в Европе без учёта озабоченности России обречены на провал.

США и их сателлитам пора перестать переоценивать свои возможности. Американцам непросто осознать, что в происходящем виноват Запад во главе с США, заключил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Также силу для РФ утратили ещё два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ. Во-первых, это Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, во-вторых, это фланговый документ от 31 мая 1996 года.

В МИД РФ подчеркнули, что приостановкой действия Договора Россия оставила возможность для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе, но оппоненты этим не воспользовались, отдав предпочтение блоковой антироссийской основе. Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте, а полученный опыт будет учтён в дальнейшем, заверили в ведомстве.

Согласно заявлению британского МИД, Великобритания и союзники решили приостановить участие в ДОВСЕ после выхода из него России. США пойдут на такой же шаг, но с 7 декабря, отметили в The Wall Street Journal.