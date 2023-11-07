Москва, 7 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Великобритания и союзники решили приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном 7 ноября на сайте правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ответ на действие России Великобритания вместе со своими союзниками приняла решение приостановить своё участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками для разработки и применения добровольных мер по стабилизации», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщает The Wall Street Journal, США также решили приостановить участие в ДОВСЕ с 7 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Кроме того, силу для России утратили ещё два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ. Во-первых, это Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, во-вторых, это фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Ранее Россия уведомила все государства-участники о выходе из ДОВСЕ. У оппонентов не должно быть иллюзий, что Россия может вернуться в ДОВСЕ, договор стал пережитком прошлого, отмечали в МИД.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 179-ФЗ о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Документ изначально подписали 16 стран, которые тогда входили в НАТО, а также шесть участников ещё действовавшей на тот момент Организации Варшавского договора, в том числе Советский Союз. Ни в одной из стран НАТО этот договор не ратифицировали.