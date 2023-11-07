Москва, 8 ноября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» сказал, что Россия и Казахстан совместно с партнёрами по ОПЕК+ вносят общий вклад в обеспечение глобального нефтяного рынка.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере, используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума.

«Обеспечиваем транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнёрами по ОПЕК+ вносим существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка», — заверил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, введённый странами «Большой семёрки» (G7) потолок цен на российскую нефть продемонстрировал свою неэффективность, эта мера улучшила торговое положение России и привела к стабилизации рубля по отношению к доллару в последние недели, считают авторы статьи в The Wall Street Journal.

Президент России Владимир Путин, отмечая общее историческое прошлое России и Казахстана, выразил уверенность и в будущих союзнических отношениях двух стран, какая бы обстановка ни складывалась в мире. Об этом российский лидер сказал в интервью «Казахстанской правде» перед визитом 9 ноября в республику.