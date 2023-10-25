Москва, 25 октября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Российский лидер отметил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, вносит весомый вклад в решение важных международных проблем и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне, говорится в тексте телеграммы.

«Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнёрства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте», — подчеркнул Путин, пожелав Токаеву крепкого здоровья и успехов.

Жителям Казахстана российский лидер пожелал счастья и процветания.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с президентом Казахстана российский лидер заявил, что Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Он добавил, что специалисты рассчитают все возможные варианты по этому направлению. Ранее российский лидер на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан заявил, что Россия открыта к дальнейшему сотрудничеству в сфере энергетики. Говоря о новом трёхстороннем проекте, Путин отметил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надёжного поставщика газа.