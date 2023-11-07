Москва, 7 ноября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Оппозиционные силы Молдавии укрепились вопреки репрессивным действиям со стороны руководства страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Итоги состоявшегося голосования продемонстрировали крайне слабые результаты кандидатов от правящей прозападной партии «Действие и солидарность». И, напротив, существенное укрепление положения оппозиционных сил, представители которых возглавили крупнейшие города Молдавии, включая Кишинёв», — сказала Захарова.

По словам дипломата, усиление оппозиции произошло вопреки «развёрнутой нынешним молдавским режимом беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ», а жители республики продемонстрировали нелицеприятную оценку «тупиковому курсу правящей партии страны».

Выборы в Молдавии состоялись 5 ноября. На них жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов. Правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) проиграла борьбу в 13 из 29 районов и городов. Отмечалось, что партия проигрывает оппозиции в крупных городах на местных выборах. В 13 регионах результат PAS не превышал 40%, в остальных она не смогла набрать более 50%. На выборах мэра Кишинёва лидирует кандидат от другой оппозиционной партии «Движение национальной альтернативы» (MAN). По данным ЦИК Молдавии, явка составила 41,41%, а на участки явилось около 1,147 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова (PCRM) Диана Караман не смогла представить свою избирательную программу в эфире молдавского телевидения, поскольку её лишили права высказать свою позицию на русском языке. Политик назвала случившееся дискриминацией и призвала международное сообщество дать оценку тому, что произошло.

Ранее МИД России раскритиковал решение молдавских властей заблокировать доступ к русскоязычным порталам. Тогда в ведомстве назвали такие шаги «откровенно враждебными» по отношению к России.