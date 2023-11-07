Москва, 7 ноября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Если Госдума примет законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, то количество автомобилистов, отказавшихся от страховки, достигнет 2 млн. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств при смене его владельца после продажи. Автором законопроекта является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Как отметил Антон Шапарин, необходимость покупки полиса для регистрации транспортного средства была одним из основных драйверов на рынке ОСАГО. По мнению эксперта, в случае одобрения предложения в Госдуме многие автовладельцы откажутся от страхования машин.

«Мы прогнозируем до двух миллионов отказавшихся от страховки в дополнение к тем 25%, которые по данным страховых компаний уже отказались от полиса. Это будет достаточно сильным ударом по стабильности системы ОСАГО. Нам бы хотелось сохранить ОСАГО, но страховые компании ведут себя таким образом, что люди просто не хотят страховаться — маленькие выплаты, но растущие тарифы», — поделился Шапарин.

По его оценке, плюсом данного предложения является то, что по своей сути регистрация автомобиля и его страхование считаются разными процессами, и объединять их было не совсем уместно. Кроме того, многие автомобили, выставленные на продажу, могли в течение длительного времени не использоваться по назначению, а потому и не иметь ОСАГО.

В свою очередь вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Васильев обратил внимание, что если в Госдуме откажутся от обязательного страхования ОСАГО, то необходимо сразу же внедрить альтернативный механизм контроля.

«Мы расцениваем проверку полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства как один из способов контроля за исполнением этой обязанности, предусмотренной федеральным законом. Исключение такой обязанности приведёт к беспорядкам на дорогах. Поэтому мы бы хотели, чтобы появился какой-то механизм контроля в качестве альтернативы. Более эффективным вариантом мы видим контроль с помощью камер фотовидеофиксации», — отметил Васильев.

По его мнению, если законопроект будет дополняться подобными положениями и это будет вступать в силу одновременно, то ситуация на дорогах не усугубится. При этом вице-президент ВСС не считает справедливым замечание о снижении покупки полисов ОСАГО.

«В предыдущие годы было небольшое снижение числа заключенных договоров, но мы связываем это с пандемией коронавируса и с тем, что люди в принципе стали меньше пользоваться автомобилями, покупать их. Сейчас ситуация стабилизировалась, и количество договоров постепенно растёт», — поделился Васильев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершённой сделке. Соответствующее предложение уже направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Кроме того ранее эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) пришли к выводу, что из-за неподъёмных цен на ОСАГО с российского рынка такси может уйти треть водителей, а доходы отрасли сократятся на 380 млрд рублей. Также совокупный заработок самих таксистов может упасть на 195,9 млрд рублей, а цены на перевозки поднимутся на 30%.

Как сообщало ИА Регнум, инициатива главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для российских автомобилей не нашла поддержки в правительстве. Комиссия по законопроектной деятельности этот законопроект не одобрила. В правительстве пояснили, что Центробанк регулирует базовые тарифы и коэффициенты страхования, а также их применение страховщиками для определения страховой премии по ОСАГО в соответствии с действующим законом.