Москва, 9 августа, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Инициатива главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на территории России не нашла поддержки в правительстве. Комиссия по законопроектной деятельности этот законопроект не одобрила. Это следует из проекта заключения правительства.

Алексей Смышляев/ТАСС

Предполагалось, что стоимость страховки будет снижаться, если степень локализации автомобиля превышает 600 баллов.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», ― говорится в проекте заключения, текст которого приводит ТАСС.

В правительстве пояснили, что Центробанк регулирует базовые тарифы и коэффициенты страхования, а также их применение страховщиками для определения страховой премии по ОСАГО в соответствии с действующим законом. При этом полная или частичная компенсация страховых премий для отдельных категорий страхователей за счёт повышения тарифов для других категорий не допускается, указано в документе.

«Таким образом, страховой тариф (страховая премия) по договору ОСАГО должен определяться, исходя из уровня риска, присущего данному договору», ― отмечено в проекте заключения.

Также указано, что положения законопроекта не соответствуют принципу правовой определённости. Кроме того, законопроект не соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о необходимости пересмотреть условия обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на фоне санкций. По его словам, прежде всего, следует полностью отказаться от коэффициента износа всех деталей.

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов подчеркнул, что вместо бесконечных реформ ОСАГО, ведущих к повышению тарифов, необходима тотальная ревизия деятельности страховщиков, занижающих выплаты.

В апреле комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков, исходя из показателей аварийности только действующих водителей фирмы. Отмечалось, что есть трудности при оформлении полиса ОСАГО в отношении коммерческого транспорта и такси — 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании. В итоге 53% перевозчиков досрочно сдавали разрешения.