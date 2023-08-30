Москва, 30 августа, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Сейчас на авторынке при совершении сделки по купле-продаже транспортного средства есть проблема, которую стоит решить в первую очередь — это штрафы за нарушение ПДД, поступающие предыдущим владельцам автомобиля. Другие изменения вносить в правила регистрации машин пока излишне. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился координатор движения «Синие ведёрки», автоэксперт Пётр Шкуматов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершённой сделке. Соответствующее предложение уже направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. По мнению президента НАС Антона Шапарина, необходимо изменить правила регистрации автомобилей, поскольку сейчас есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО.

Автоэксперт Шкуматов согласился, что проблема с недобросовестными покупателями машин, которые либо не регистрируют новое авто в ГИБДД в отведённые сроки, либо перепродают за это время транспорт, действительно существует и требует решения.

«Когда вы продали автомобиль, то на нём совершенно безнаказанно в течение 10 дней может ездить покупатель, у которого есть полторы недели на регистрацию. Но за время пока он не зарегистрировал машину, все его штрафы за нарушения на дорогах будут приходить вам. Поэтому тут возникает закономерный вопрос — что с этим делать? В пределах этих 10 дней неясно как быть со штрафами от нового владельца бывшему хозяину», — отметил Шкуматов.

Он добавил, что по истечении 10-дневного срока, если продавец видит, что машина всё ещё не зарегистрирована, то он может снять её с учёта. Однако, ситуация со штрафами нарушителей требует регулирования, считает эксперт.

«Возможно, необходимо продумать и создать механизм уведомления о сделке продажи. Чтобы, например, человек мог где-то на «Госуслугах» отметить, что он продал авто, и тогда уведомления о штрафах ему перестанут приходить. Потому что сейчас это головная боль каждого продавца автомобиля», — рассказал Шкуматов.

При этом, по его мнению, не нужно пересматривать время, которое даётся новому владельцу на постановку транспортного средства на учёт в ГИБДД, поскольку десятидневный срок вполне достаточен.

Другой точки зрения придерживается вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Он назвал инициативу излишней.

«Заключается сделка о купле-продаже на автомобиль, дальше человек, который продал автомобиль, извещает ГИБДД и через две недели номера в случае нерегистрации встают в розыск. А чтобы бывшему владельцу списали штрафы нового хозяина машины, нужно отправлять в ГИБДД копию договора. Поэтому все сроки и все правила работают нормально, проблем с этим нет», — посчитал Казаченко.

Ранее в России предложили вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Таким образом подразумевается фактический замер времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена в 2021 году решением ГИБДД. Теперь же в правилах дорожного движения появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водители будут обязаны вести машину так, чтобы не превышать установленного лимита. Наказывать собираются и тех, кто едет со скоростью ниже 40 километров в час.