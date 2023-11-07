Москва, 7 ноября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о необязательности ОСАГО при смене владельца автомобиля. Соответствующая пояснительная записка к проекту закона была опубликована на сайте Госдумы.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В сообщении указывается, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать автомобиль и участвовать в дорожном движении, так как после регистрации транспортного средства он может длительное время не пользоваться им. Автором законопроекта является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

«Мы считаем, что ОСАГО обязано быть, если ты выезжаешь на дороги общего пользования, но во время регистрации не обязано. Никто не снимает полномочия с МВД России во время проверки (ОСАГО. — Прим. ред.) на дорогах», — заявил Москвичев на заседании Госдумы

В новом проекте предлагается ввести процедуры прекращения регистрации по заявлению владельца украденного или находящегося в розыске автомобиля. По мнению автора закона, данная мера разрешит владельцам угнанных автомобилей не предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии у него машины.

Москвичев также предложил ввести единый реестр электронного полиса.

На сегодняшний день, согласно законодательству РФ, автовладельцы обязаны получить ОСАГО до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершённой сделке. Соответствующее предложение уже направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. По мнению президента НАС Антона Шапарина, необходимо изменить правила регистрации автомобилей, поскольку сейчас есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО.