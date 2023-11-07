Вашингтон, 7 ноября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте на Украине могут помешать убедить республиканцев в США проголосовать за оказание финансовой помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Залужный ранее заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не могут добиться успехов. Издание отметило, что большую часть года американские чиновники старательно избегали такой риторики.

Отмечается, что многие помощники президента США Джо Байдена опасаются, что откровенность Залужного затруднит привлечение республиканцев к голосованию за финансирование конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Залужный заявил, что глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы, уточнил он.

После признания Залужного о неудачах украинской армии военнослужащие спрогнозировали своё поражение и пожаловались на положение дел, написали СМИ. Так, один из военных ВСУ сообщил, что войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться, поэтому стоит «готовиться к худшему».