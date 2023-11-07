Москва, 7 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 ноября в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства, на котором будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основная тема обсуждения — меры по борьбе с онкологическими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с докладами выступят министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Кроме этого, на данном совещании будут рассмотрены некоторые текущие вопросы.

Как передавало ИА Регнум, клиническое исследование российского препарата пембролизумаба против запущенных форм меланомы перешло к заключительной фазе. Оно проходит в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России. Препарат в рамках импортозамещения американского оригинала разработали в группе компаний «Р-Фарм». Это биоаналог зарубежного иммуноонкологического препарата, который успешно применяют для лечения поздних стадий меланомы, мелкоклеточного рака лёгкого и злокачественных новообразований женских половых органов.

Первые две фазы, которые также прошли в МГМУ имени Сеченова, показали хорошие результаты по переносимости и безопасности препарата. Заключительная стадия, которая должна подтвердить эффективность средства, предшествует регистрации препарата.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале выпуска препарата для лечения онкологических заболеваний с помощью света, у которого нет зарубежных аналогов. На ранних стадиях, пояснил он, приём препарата может заменить хирургическое вмешательство. По оценкам врачей, эффективность этого препарата в ряде случаев доходит до 100%.

Ранее врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова назвала группы людей, которые больше всего рискуют заболеть раком.

По словам специалиста, к первой группе риска относятся пожилые люди, поскольку с возрастом иммунитет даёт сбои. Она призвала людей в возрасте старше 50 лет чаще проходить медицинские осмотры.