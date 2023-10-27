Москва, 27 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Клиническое исследование российского препарата пембролизумаба против запущенных форм меланомы перешло к заключительной фазе. Оно проходит в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, сообщили 27 октября «Газете.Ru» в пресс-службе вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Препарат в рамках импортозамещения американского оригинала разработали в группе компаний «Р-Фарм». Это биоаналог зарубежного иммуноонкологического препарата, который успешно применяют для лечения поздних стадий меланомы, мелкоклеточного рака лёгкого и злокачественных новообразований женских половых органов.

Первые две фазы, которые также прошли в МГМУ имени Сеченова, показали хорошие результаты по переносимости и безопасности препарата. Заключительная стадия, которая должна подтвердить эффективность средства, предшествует регистрации препарата.

На этой стадии препарат будет получать группа пациентов с меланомой. Пациентам в другой группе выдадут американский препарат. Всего в исследовании будет 300 участников. Ожидается, что первые результаты эффективности препарата будут получены спустя полгода.

Директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Марина Секачева рассказала, что иммунная система не видит в опухоли врага, с которым нужно бороться, из-за её защитных механизмов. Иммуноонкологические препараты восстанавливают иммунитет, после чего иммунная система распознаёт и уничтожает опухоль.

«При меланоме эти лекарства дают полное излечение пациентов с запущенными стадиями заболевания в 30% случаев», — отметила Секачева.

Ранее средняя ожидаемая продолжительность жизни пациентов с такой формой рака кожи и слизистых не превышала шести месяцев, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале выпуска препарата для лечения онкологических заболеваний с помощью света, у которого нет зарубежных аналогов. На ранних стадиях, пояснил он, приём препарата может заменить хирургическое вмешательство. По оценкам врачей, эффективность этого препарата в ряде случаев доходит до 100%.