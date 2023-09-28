Москва, 28 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Москве начали выпускать препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света, не имеющий зарубежных аналогов, сообщил 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, на ранних стадиях заболевания метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. «Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», — рассказал столичный градоначальник.

Собянин подчеркнул, что эта разработка столичной компании не имеет аналогов в мире. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год, что позволит закрыть потребности фотодинамической терапии в России.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова назвала группы людей, которые больше всего рискуют заболеть раком.

По словам специалиста, к первой группе риска относятся пожилые люди, поскольку с возрастом иммунитет даёт сбои. Она призвала людей в возрасте старше 50 лет чаще проходить медицинские осмотры.

Ко второй группе Вахабова отнесла курильщиков, поскольку вероятность развития у них рака лёгких в семь раз выше, чем у некурящих. К третьей группе — людей с генетической предрасположенностью к развитию рака, к четвёртой — людей, которые контактируют с токсичными и радиоактивными веществами, а к пятой — людей, страдающих от вирусных заболеваний, таких как ВПЧ, гепатит В и С, вирус Эпштейна-Барра.