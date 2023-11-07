Москва, 7 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которого обвинили в мошенничестве, обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Никита Апаликов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

«Только что мной была подана жалоба на постановление о применении к Аязу меры пресечения», — приводит «РИА Новости» слова защитника.

Представитель Шабутдинова также отметил, что канцелярия Таганского районного суда приняла жалобу.

«Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, подозреваемого в мошенничестве Шабутдинова доставили в Следственный изолятор № 7 в Москве.

Член Совета по правам человека при президенте России, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что в настоящее время обвиняемый находится в четырехместной камере с телевизором, холодильником, радиоточкой и чайником. Мельников отметил, что жалоб на условия содержания в СИЗО у Шабутдинова нет.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в продаже образовательных курсов и уходе от налогов. 4 ноября стало известно, что блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину он не признал.