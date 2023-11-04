Москва, 4 ноября, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов прибыл Следственный изолятор № 7 (СИЗО-7) в Москве, сообщил корреспонденту ИА Регнум член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Кадр из видео

По его словам, в настоящее время обвиняемый находится в четырехместной камере с телевизором, холодильником, радиоточкой и чайником. Мельников отметил, что жалоб на условия содержания в СИЗО у Шабутдинова нет.

При этом блогер посетовал на проблемы на предыдущем месте содержания, где он находился до суда, который избрал ему меру пресечения. Шабутдинов уточнил, что в том изоляторе ночью было холодно, а сотрудники учреждения отказались выдавать ему куртку.

Член СПЧ также сообщил, что обвиняемый читает произведения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Отвечая на вопрос о морально-психологическом состоянии, Шабутдинов ответил, что «держится».

Арестованный в свою очередь расспросил Мельникова о деятельности ОНК. Шабутдинова проинформировали о том, как и куда он может обратиться за помощью, получать или отправлять письма, а также о возможности осуществлять заказы в официальном интернет-магазине в учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщало ИА Регнум, Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в продаже образовательных курсов и уходе от налогов. 4 ноября стало известно, что блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье мошенничество. Свою вину он не признал.

Также появилась информация, что у Шабутдинова, помимо российского гражданства, есть паспорт Сент-Люсии, удостоверение резидента в Объединённых Арабских Эмиратах и несколько открытых виз в разные страны — США, Италию и ОАЭ.

Шабутдинову 32 года. Количество подписчиков у него в соцсетях составляет 1,9 млн подписчиков. Следствие считает, что обвиняемый создавал у людей ложное впечатление о возможности заниматься предпринимательством и зарабатывать огромные деньги благодаря образовательным программам.