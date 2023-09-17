Вашингтон, 18 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и США с февраля 2022 года сократился в 11 раз — до 277 млн долларов в июле.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), в июле 2021 года товарооборот между государствами был в 13 раз больше. Тогда Штаты были в пятёрки крупнейших торговых партнёров России.

В июле в товарообороте между Америкой и РФ большая часть приходилась на поставки из России. Доля экспорта из США составляет всего 36 млн долларов.

В основном из России в Штаты поставляются ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, которые не попали под санкции.

Как сообщало ИА Регнум, США за период с января по июль закупили российские удобрения на рекордные $944 млн.

США не смогли достигнуть своей главной цели в конфликте на Украине. Америке не удалось обескровить Россию, вместо этого она сама истощилась. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

США не умеют «танцевать танго» вдвоём и всё пытаются решать с позиции силы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.